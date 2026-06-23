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Норвегия — Сенегал: на 53-й минуте Сенегал забил первый гол в ворота Норвегии

Норвегия — Сенегал: на 53-й минуте Сенегал забил первый гол в ворота Норвегии
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В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
2-й тайм
3 : 1
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'    

На 53-й минуте матча сенегальский нападающий Исмаила Сарр забил гол и сократил отставание в этой встрече до одного мяча.

На 48-й минуте встречи звёздный нападающий норвежцев Эрлинг Холанд забил гол и удвоил преимущество своей сборной. Ранее на 43-й минуте матча счёт открыл норвежский защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте.

На момент написания новости идёт второй тайм, счёт встречи 2:1 в пользу норвежской сборной.

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