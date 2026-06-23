Сборная Франции на ЧМ-2026: результаты на 22 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Франции обыграла национальную команду Ирака в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США).

Результаты матчей сборной Франции на ЧМ-2026 на 22 июня:

— Франция — Сенегал — 3:1, 1-й тур группы I.

— Франция — Ирак — 3:0, 2-й тур группы I.

Следующий матч сборной Франции на ЧМ-2026:

— 26 июня, 22:00 мск. Франция — Норвегия, 3-й тур группы I.

Франция занимает первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала шесть очков за два матча и гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).