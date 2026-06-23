Месси повторил редкое достижение, покорявшееся Саленко и Эйсебио на чемпионатах мира

Аккаунт испанского журналиста Алексиса Мартина-Тамайо (MisterChip) в соцсети X сообщает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал соавтором нетипичного рекорда чемпионатов мира по футболу.

В активе Месси — серия из шести подряд голов за сборную на турнирах мирового первенства (послематчевые пенальти не учитываются). Форвард забил последний мяч Аргентины на ЧМ-2022 в финале с Францией, затем оформил пять голов на текущем ЧМ-2026.

Схожие серии ранее фиксировались у россиянина Олега Саленко (ЧМ-1994), португальца Эйсебио (ЧМ-1996), итальянца Паоло Росси (ЧМ‑1982) и эквадорца Эннера Валенсии (2014–2022). До семи мячей подряд никто не доходил.

В группе J Аргентина выиграла два матча — у Алжира (3:0) и Австрии (2:0); все голы на счету Месси. Действующие чемпионы мира обеспечили себе выход в плей-офф.