Норвегия — Сенегал: на 60-й минуте был заменён вратарь Сенегала из-за травмы

В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

На 63-й минуте был заменён вратарь сборной Сенегала 34-летний Эдуард Менди из-за травмы. Теперь в воротах 33-летний Мори Дио.

На 58-й минуте встречи Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота сенегальской сборной и сделал счёт 3:1 в пользу норвежцев.

На 53-й минуте матча сенегальский нападающий Исмаила Сарр забил гол и сократил отставание в этой встрече до одного мяча.

На 48-й минуте встречи звёздный нападающий норвежцев Эрлинг Холанд забил гол и удвоил преимущество своей сборной. Ранее на 43-й минуте матча счёт открыл норвежский защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте.

На момент написания новости идёт второй тайм.