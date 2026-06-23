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Мбаппе высказался о матче Франция — Ирак, приостановленном на два часа из-за непогоды

Мбаппе высказался о матче Франция — Ирак, приостановленном на два часа из-за непогоды
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о матче с Ираком (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Игра была приостановлена на два часа после первого тайма по причине опасности из-за грозы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

«Мы хорошо поработали. Это был очень долгий день для нас. Наша команда остаётся сосредоточенной. Сегодняшний матч — тому доказательство. Могут быть штормы или двухчасовые ожидания, но мы сосредоточены на своей цели.

Всегда есть над чем работать. Команда на правильном пути. Мы хорошо восстановимся и сконцентрируемся на встрече с Норвегией», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на beIN Sports.

Франция сыграет с Норвегией в матче 3-го тура группового этапа, который состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

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