Мбаппе высказался о матче Франция — Ирак, приостановленном на два часа из-за непогоды

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о матче с Ираком (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Игра была приостановлена на два часа после первого тайма по причине опасности из-за грозы.

«Мы хорошо поработали. Это был очень долгий день для нас. Наша команда остаётся сосредоточенной. Сегодняшний матч — тому доказательство. Могут быть штормы или двухчасовые ожидания, но мы сосредоточены на своей цели.

Всегда есть над чем работать. Команда на правильном пути. Мы хорошо восстановимся и сконцентрируемся на встрече с Норвегией», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на beIN Sports.

Франция сыграет с Норвегией в матче 3-го тура группового этапа, который состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

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