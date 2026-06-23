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Матч Франция — Ирак стал самым долгим в истории чемпионатов мира

Матч Франция — Ирак стал самым долгим в истории чемпионатов мира
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Завершился матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). Победу со счётом 3:0 праздновали европейцы. По данным SportyTV, этот матч стал самым долгим в истории мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Встреча продлилась четыре часа. Напомним, к концу первого тайма в Филадельфии начался сильный дождь, из-за которого вторую половину встречи пришлось отложить на два часа. В соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле должны откладывать, пока не пройдёт минимум 30 минут с последнего раската молнии.

Франция занимает первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала шесть очков за два матча и гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ. В следующем матче сборная Франции 26 июня сыграет с Норвегией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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