Матч Франция — Ирак стал самым долгим в истории чемпионатов мира

Завершился матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). Победу со счётом 3:0 праздновали европейцы. По данным SportyTV, этот матч стал самым долгим в истории мировых первенств.

Встреча продлилась четыре часа. Напомним, к концу первого тайма в Филадельфии начался сильный дождь, из-за которого вторую половину встречи пришлось отложить на два часа. В соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле должны откладывать, пока не пройдёт минимум 30 минут с последнего раската молнии.

Франция занимает первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала шесть очков за два матча и гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ. В следующем матче сборная Франции 26 июня сыграет с Норвегией.