Мбаппе установил рекорд, ранее никому не покорявшийся на ЧМ в истории французского футбола

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака (3:0) и установил национальное достижение, ранее никому не покорявшееся на ЧМ в истории французского футбола.

Как сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, Мбаппе стал первым игроком сборной Франции, забившим несколько голов в трёх подряд матчах чемпионата мира, начиная с финала чемпионата мира 2022 года.

Мбаппе 27 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории Франции. Всего у Мбаппе уже четыре мяча в двух матчах текущего мирового первенства.