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Мбаппе установил рекорд, ранее никому не покорявшийся на ЧМ в истории французского футбола

Мбаппе установил рекорд, ранее никому не покорявшийся на ЧМ в истории французского футбола
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака (3:0) и установил национальное достижение, ранее никому не покорявшееся на ЧМ в истории французского футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Как сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, Мбаппе стал первым игроком сборной Франции, забившим несколько голов в трёх подряд матчах чемпионата мира, начиная с финала чемпионата мира 2022 года.

Мбаппе 27 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории Франции. Всего у Мбаппе уже четыре мяча в двух матчах текущего мирового первенства.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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