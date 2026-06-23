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Холанд с четырьмя голами единолично стал лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю ЧМ

Холанд с четырьмя голами единолично стал лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с Сенегалом во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Эти голы являются третьим и четвёрым для 25-летнего форварда на мировом первенстве, благодаря чему он единолично стал лучшим бомбардиром норвежской национальной команды за всю историю проведения чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

Холанд превзошёл достижение бывшего полузащитника «викингов» Хьетиля Андре Рекдала, забившего два мяча на чемпионатах мира (1994 и 1998 годы).

Всего за сборную Норвегии 25-летний нападающий отметился 59 голами в 52 матчах.

В 3-м туре группового этапа «викинги» встретятся с Францией. Матч состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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