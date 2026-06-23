Холанд с четырьмя голами единолично стал лучшим бомбардиром Норвегии за всю историю ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с Сенегалом во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Эти голы являются третьим и четвёрым для 25-летнего форварда на мировом первенстве, благодаря чему он единолично стал лучшим бомбардиром норвежской национальной команды за всю историю проведения чемпионатов мира.

Холанд превзошёл достижение бывшего полузащитника «викингов» Хьетиля Андре Рекдала, забившего два мяча на чемпионатах мира (1994 и 1998 годы).

Всего за сборную Норвегии 25-летний нападающий отметился 59 голами в 52 матчах.

В 3-м туре группового этапа «викинги» встретятся с Францией. Матч состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Главные ожидания от ЧМ по футболу: