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Список сборных, которым Лионель Месси забивал на чемпионатах мира

Список сборных, которым Лионель Месси забивал на чемпионатах мира
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Капитан сборной Аргентины, известный нападающий Лионель Месси оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0), таким образом, он забил 12-й команде на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Ранее, помимо двух мячей Австрии, аргентинец забивал сборной Сербии и Черногории (1), Боснии и Герцеговине (1), Ирану (1), Нигерии (3), Саудовской Аравии (1), Мексике (1), Австралии (1), Нидерландам (1), Хорватии (1), Франции (2), Алжиру (3).

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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