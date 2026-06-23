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Норвегия — Сенегал, результат встречи 23 июня, счёт 3:2, ЧМ-2026, Холанд

Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и гарантированно выйти в плей-офф
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В ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде завершился матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

В составе победителей забитыми голами отметились защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте и открывший счёт на 43-й минуте, а также звёздный форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.

В составе Сенегала на счету 28-летнего нападающего Исмаилы Сарра дубль.

Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.

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