Норвегия — Сенегал: Исмаила Сарр оформил дубль на 90+3-й минуте и сократил отставание
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В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43' 2:0 Холанд – 48' 2:1 Сарр – 53' 3:1 Холанд – 58' 3:2 Сарр – 90+3'
В компенсированное ко второму тайму время сенегальский вингер Исмаила Сарр забил второй мяч своей команды, отличившись с передачи фоварда Николаса Джексона. Для Сарра это второй гол в матче в принципе. Ранее он отметился в протоколе голом на 53-й минуте.
За норвежцев к этой минуте забили форвард Эрлинг Холанд (дубль) и защитник Маркус Педерсен.
На момент написания новости идёт второй тайм, счёт встречи 3:2 в пользу норвежской сборной.
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