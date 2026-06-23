Норвегия — Сенегал: Исмаила Сарр оформил дубль на 90+3-й минуте и сократил отставание

В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

В компенсированное ко второму тайму время сенегальский вингер Исмаила Сарр забил второй мяч своей команды, отличившись с передачи фоварда Николаса Джексона. Для Сарра это второй гол в матче в принципе. Ранее он отметился в протоколе голом на 53-й минуте.

За норвежцев к этой минуте забили форвард Эрлинг Холанд (дубль) и защитник Маркус Педерсен.

На момент написания новости идёт второй тайм, счёт встречи 3:2 в пользу норвежской сборной.