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100-летняя болельщица поддерживала Лионеля Месси в матче, где он стал лучшим бомбардиром

100-летняя болельщица поддерживала Лионеля Месси в матче, где он стал лучшим бомбардиром
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Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентины с Австрией (2:0) на трибуне стадиона была замечена 100-летняя болельщица, персонально болеющая за Лионеля Месси. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Болельщица указала на табличке свой возраст, а также фамилию игрока.

100-летняя болельщица Лионеля Месси

100-летняя болельщица Лионеля Месси

Фото: Скриншот из трансляции

Месси в этой игре отметился дублем, забив 17 и 18-й голы на мировых первенствах и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — он обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

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