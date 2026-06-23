100-летняя болельщица поддерживала Лионеля Месси в матче, где он стал лучшим бомбардиром

Во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентины с Австрией (2:0) на трибуне стадиона была замечена 100-летняя болельщица, персонально болеющая за Лионеля Месси. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

Болельщица указала на табличке свой возраст, а также фамилию игрока.

100-летняя болельщица Лионеля Месси Фото: Скриншот из трансляции

Месси в этой игре отметился дублем, забив 17 и 18-й голы на мировых первенствах и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — он обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).