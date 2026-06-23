Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иордания — Алжир: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Иордания — Алжир: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Иордании и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Иордания: Язид Абу Лайла, Язан Аль-Араб, Эхсан Хаддад, Моханнад Абу Таха, Абдалла Насиб, Хусам Абу Дагаб, Низар Аль-Рашдан, Нур Аль-Равабдех, Мусса Аль-Тамари, Али Олван, Махмуд Аль-Марди.

Алжир: Лука Зидан, Рафик Белгали, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Аит-Нури, Фарес Шаиби, Ибрахим Маза, Хишем Будауи, Рамиз Зерруки, Рияд Марез, Амин Гуири.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Ирак: голы, передачи, карточки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android