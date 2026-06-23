Иордания — Алжир: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Иордании и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
Иордания: Язид Абу Лайла, Язан Аль-Араб, Эхсан Хаддад, Моханнад Абу Таха, Абдалла Насиб, Хусам Абу Дагаб, Низар Аль-Рашдан, Нур Аль-Равабдех, Мусса Аль-Тамари, Али Олван, Махмуд Аль-Марди.
Алжир: Лука Зидан, Рафик Белгали, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Аит-Нури, Фарес Шаиби, Ибрахим Маза, Хишем Будауи, Рамиз Зерруки, Рияд Марез, Амин Гуири.