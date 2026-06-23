Месси выбирают новаторы, Роналду — консерваторы. Так показало исследование

Научное исследование выявило связь между политической позицией и симпатиями форварду «Интер Майами» Лионелю Месси или нападающему «Аль Насра» Криштиану Роналду.

Согласно работе под названием «Политическая идентичность за пределами политики: выбор между Месси и Роналду в 26 странах», предпочтение одного из двух игроков другому может быть связано с политической ориентацией. Исследование было основано на ответах 10 661 человека из 26 стран, собранных в период с апреля по май 2026 года.

Исследователи из Национального университета Сингапура и Мадридского университета имени Карла III, а также Наньянского технологического университета (Сингапур) пришли к выводу, что фактор, который лучше всего предсказывает окончательный выбор между Месси и Роналду – это политическая ориентация.

Из анализа предпочтений респондентов и их политической позиции следует, что респонденты, считающие себя прогрессивными, чаще выбирают Месси, тогда как консерваторы поддерживают Роналду. Кроме того, аргентинца чаще предпочитают люди с более аналитическим складом ума, тогда как Криштиану больше нравится тем, у кого более авторитарные взгляды или более высокая самооценка.

Тем не менее авторы призывают настороженно относиться к результатам по двум причинам: наблюдаемый статистический эффект хоть и реален, но остается умеренным, а исследование не прошло экспертную проверку.

В данный момент, оба игрока в составе своих сборных принимают участие в чемпинате мира-2026.