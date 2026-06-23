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«Да, впечатляющий футболист!» Макелеле включил Мостового в топ лучших партнёров в карьере

«Да, впечатляющий футболист!» Макелеле включил Мостового в топ лучших партнёров в карьере
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Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле включил Александра Мостового в список своих сильнейших партнеров по команде.

Игроки вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

На матче ЧМ-2026 Франция – Ирак (3:0) Макелеле работал в качестве эксперта в студии DAZN. У него завязался диалог с комментатором об игровой карьере Клода.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

– Назови трёх игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры и о которых можешь сказать: «Они были лучшими».

– Окей. Начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбё, он мне как брат. Потом – Виго. Там назову Александра Мостового.

– Ух ты, Царь!

– Да, впечатляющий футболист!

– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

– Я никогда не понимал, почему игрок такого уровня не выступал за «Барселону» или «Реал». Такие футболисты – ух! Я очень многому у него научился. Еще у Мазиньо многому научился как центральный полузащитник.

– А из времён в «Реале»?

– Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу – все эти ребята, – сказал Макелеле.

Календарь ЧМ-2026
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