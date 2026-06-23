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Леандро Паредес высказался о Месси на фоне голевых свершений на ЧМ-2026

Леандро Паредес высказался о Месси на фоне голевых свершений на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал игру капитана национальной команды Лионеля Месси в матче чемпионата мира — 2026 против Австрии (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Он не перестаёт удивлять нас — и на тренировках, и в матчах. Для всей команды это огромное удовольствие.

Мы стараемся наслаждаться каждым днём рядом с ним — не только на поле, но и за его пределами. Он действительно невероятный человек», — сказал Паредес, слова которого приводит TyC Sports.

Встреча с Австрией завершилась дублем Месси. Аргентинец с пятью голами возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата мира, а также является лучшим снайпером в истории мировых первенств, имея на своём счету 18 забитых мяч.

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