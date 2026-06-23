Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Норвегия — Сенегал: голы, передачи, карточки

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Сенегала. Встреча 2-го тура группы I завершилась победой норвежцев со счётом 3:2.

Холанд провёл на поле всю игру, забил два мяча, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.