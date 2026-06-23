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«Он превзошёл всех остальных». Роналдо сделал заявление на фоне рекорда Месси на ЧМ

«Он превзошёл всех остальных». Роналдо сделал заявление на фоне рекорда Месси на ЧМ
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о достижении форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Для футбольных богов это достижение говорит само за себя — он превзошёл всех остальных. Если кто-то и достоин быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, то это именно Месси. Ему 38 лет, Боже мой! Когда мне было 38, я уже четыре года как завершил карьеру и весил 120 килограммов», — сказал Роналдо, слова которого приводит L’Equipe.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) аргентинец оформил дубль. Благодаря этим голам он стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей, доведя свой счёт до 18.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Семья Месси празднует рекордный гол аргентинца на ЧМ

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