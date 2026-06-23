«Он превзошёл всех остальных». Роналдо сделал заявление на фоне рекорда Месси на ЧМ

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о достижении форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Для футбольных богов это достижение говорит само за себя — он превзошёл всех остальных. Если кто-то и достоин быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, то это именно Месси. Ему 38 лет, Боже мой! Когда мне было 38, я уже четыре года как завершил карьеру и весил 120 килограммов», — сказал Роналдо, слова которого приводит L’Equipe.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) аргентинец оформил дубль. Благодаря этим голам он стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей, доведя свой счёт до 18.

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