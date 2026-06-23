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«Я не расист, но темнокожим не хватает концентрации». Богданович — об удалении Нгоя

«Я не расист, но темнокожим не хватает концентрации». Богданович — об удалении Нгоя
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Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович во время обсуждения матча между сборными Бельгии и Ирана (0:0) выразил мнение о темнокожих игроках.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

Речь шла об удалении защитника сборной Бельгии Натана Нгоя на 66-й минуте игры.

«Всегда говорил о таких игроках — и я вовсе не расист — но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60-80 минут.

Когда мы играли, нам иногда приходилось буквально страховать собственных игроков, чтобы они не совершали ошибок», — сказал Богданович в эфире сербского RTS.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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