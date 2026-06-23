Эрлинг Холанд — лучший игрок матча ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала

В ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде прошёл матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2. Лучшим игроком встречи признали нападающего Норвегии Эрлинга Холанда, который оформил дубль.

Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.