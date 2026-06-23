Эрлинг Холанд — лучший игрок матча ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Сенегала
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В ночь с 22 на 23 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде прошёл матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2. Лучшим игроком встречи признали нападающего Норвегии Эрлинга Холанда, который оформил дубль.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43' 2:0 Холанд – 48' 2:1 Сарр – 53' 3:1 Холанд – 58' 3:2 Сарр – 90+3'
Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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