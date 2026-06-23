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Энцо Фернандес рассказал, что сейчас бы написал в письме Лионелю Месси

Энцо Фернандес рассказал, что сейчас бы написал в письме Лионелю Месси
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Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес рассказал, что написал бы Лионелю Месси сейчас, спустя годы после своего знаменитого письма капитану национальной команды.

«Я прекрасно помню то письмо. Тогда был очень непростой период для всех аргентинцев. Сегодня я написал бы ему ещё более трогательные слова, потому что за это время мне удалось многое пережить рядом с ним и разделить с ним важные моменты. Он не только великий футболист, но и замечательный человек.

Мне бы не хватило одной книги, чтобы рассказать обо всём, чему я научился рядом с ним», — приводит слова Фернандеса Ole.

Напомним, в 2016 году после поражения в финале Кубка Америки Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, однако позже вернулся в национальную команду.

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