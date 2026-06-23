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«Гол Месси нельзя было засчитывать». Шмейхель — о первом мяче аргентинца

«Гол Месси нельзя было засчитывать». Шмейхель — о первом мяче аргентинца
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Экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель считает, что первый гол Лионеля Месси в ворота национальной команды Австрии (2:0) нельзя было засчитывать из-за фола аргентинцев в атаке.

Месси открыл счёт на 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Не согласен с этим. Он сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Тут должен был быть штрафной [за фол] Мак Аллистера [в центре поля]. Он сбивает Ксавера [Шлагера]. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать.

ВАР следовало отменить [этот гол]. Это очевидная и грубая ошибка судьи, и я немного сочувствую Австрии», – сказал Шмейхель в эфире Fox Sports.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Амина Омара.

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