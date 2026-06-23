Моуринью хочет подписать в «Реал» одну из главных звёзд «Ливерпуля» — El Nacional

«Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.

По информации El Nacional, главный тренер мадридской команды Жозе Моуринью видит в аргентинце идеального футболиста для организации игры в центре поля. Португальский специалист считает, что Мак Аллистер способен взять на себя функции, которые ранее выполнял Тони Кроос.

Сообщается, что в ближайшее время представители «Реала» намерены связаться с руководством «Ливерпуля», чтобы обсудить условия потенциального трансфера. Заодно мадридцы хотят выяснить, заинтересован ли сам игрок в переезде в Испанию.

Отмечается, что Моуринью рассчитывает усилить состав уже состоявшимся полузащитником с опытом выступлений на высшем уровне, который сможет без длительной адаптации стать одним из лидеров команды.

В минувшем сезоне 27-летний Мак Аллистер провёл 55 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.

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