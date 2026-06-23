Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью хочет подписать в «Реал» одну из главных звёзд «Ливерпуля» — El Nacional

Моуринью хочет подписать в «Реал» одну из главных звёзд «Ливерпуля» — El Nacional
Комментарии

«Реал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.

По информации El Nacional, главный тренер мадридской команды Жозе Моуринью видит в аргентинце идеального футболиста для организации игры в центре поля. Португальский специалист считает, что Мак Аллистер способен взять на себя функции, которые ранее выполнял Тони Кроос.

Сообщается, что в ближайшее время представители «Реала» намерены связаться с руководством «Ливерпуля», чтобы обсудить условия потенциального трансфера. Заодно мадридцы хотят выяснить, заинтересован ли сам игрок в переезде в Испанию.

Отмечается, что Моуринью рассчитывает усилить состав уже состоявшимся полузащитником с опытом выступлений на высшем уровне, который сможет без длительной адаптации стать одним из лидеров команды.

В минувшем сезоне 27-летний Мак Аллистер провёл 55 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и семью результативными передачами.

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»

Материалы по теме
«Реал» сделает предложение по переходу Олисе в течение двух-трёх недель — Серрано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android