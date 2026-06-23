«Ман Сити» близок к рекордному трансферу в истории клуба за € 135-140 млн

По информации журналиста Николо Скиры, «Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона.

Английский клуб готовит новое предложение в размере € 135-140 млн, рассчитывая завершить сделку в ближайшее время.

Ранее «горожане» уже предлагали за 23-летнего хавбека £ 106 млн с учётом бонусов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» согласовал с Андерсоном условия личного контракта до лета 2031 года. Сам футболист также заинтересован в переходе и рассчитывает как можно скорее присоединиться к команде.

В сезоне-2025/2026 Андерсон провёл 50 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

«Атлетико» высмеивает «Барселону» из-за трансферов