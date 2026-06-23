Ещё два матча ЧМ-2026 в качестве главных арбитров обслужат женщины — ESPN

Ещё два матча ЧМ-2026 в качестве главных арбитров обслужат женщины, сообщает ESPN.

Ранее 39-летняя американка Тори Пенсо работала на игре Чехии и ЮАР (1:1) во 2-м туре группового этапа. Примечательно, что она стала второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ после Стефани Фраппар.

33-летняя мексиканка Катя Гарсия станет третьей женщиной-судьёй в истории мужских чемпионатов мира — она назначена на игру 3-го тура Тунис – Нидерланды, которая пройдёт 26 июня на «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити и начнётся в 2:00 мск.

Гарсия уже выступала в роли четвёртого рефери на матчах Нидерланды – Япония (2:2), Англия – Хорватия (4:2) и США – Австралия (2:0).

В то же время Пенсо получила ещё одно назначение. Она будет работать на игре 3-го тура Эквадор – Германия (25 июня, 23:00 мск), которая состоится на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде.