Трансфер Нино из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву — Globo

Переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» по трансферу защитника Нино остаются безрезультатными, сообщает Globo.

По информации источника, российский клуб отклонил очередное предложение бразильцев по 28-летнему футболисту. Отмечается, что руководство «Зенита» продолжает настаивать на своих условиях и не готово идти на уступки.

Отмечается, что сейчас стороны далеки от достижения соглашения, поэтому вероятность возвращения Нино в бразильский клуб становится всё менее высокой.

Сообщается, что переговорный процесс фактически зашёл в тупик, и на данный момент сделка близка к срыву.

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