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«Рубин» подписал контракт с племянником Романа Ерёменко

«Рубин» подписал контракт с племянником Романа Ерёменко
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Пресс-служба «Рубина» объявила о подписании профессионального контракта с футболистом Даниилом Ерёменко, который является племянником экс-полузащитника казанцев Романа Ерёменко. Прежде Даниил выступал за ЦСКА.

«Даниил Ерёменко подписал профессиональный контракт с нашим клубом до 2028 года. ФК «Рубин» и ПФК ЦСКА договорились о трансфере 18-летнего полузащитника. За молодёжку армейцев у Даниила на счету один гол и один ассист. Добро пожаловать в Казань!» — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Прошлый сезон «Рубин» завершил на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».

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