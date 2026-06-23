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Панама — Хорватия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Панама — Хорватия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 23 на 24 июня состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Права на трансляцию игры чемпионата мира — 2026 Панама — Хорватия в России принадлежат «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 1-го тура группы L сборная Панамы не набрала очков и занимает третье место. Хорватия, также не заработав очков, располагается на четвёртой строчке. На втором месте находится Гана (3), на первом — Англия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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