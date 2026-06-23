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Лионель Месси забил 116 голов с пенальти, не реализовал — 33

Лионель Месси забил 116 голов с пенальти, не реализовал — 33
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за всю свою карьеру забил 116 голов с пенальти, 33 раза при этом форвард не сумел поразить ворота соперника ударом с «точки».

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Австрией Месси оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18). В начале встречи Лионель не реализовал 11-метровый удар.

Наибольшую известность и популярность аргентинцу принесли выступления за «Барселону», в составе которой он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча». В конце июня Месси исполнится 39 лет.

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