Килиан Мбаппе высказал недовольство работой служб стадиона во время матча с Ираком

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил своё недовольство во время возобновления матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Ираком (3:0).

«Почему я был раздражён во время рестарта? Та часть поля, где мы атаковали, была полностью залита водой. Около 20 минут ушло на то, чтобы привести в порядок половину поля, где мы оборонялись, но на нашей атакующей стороне практически ничего не сделали. Я просто хотел, чтобы обе половины поля подготовили одинаково. Но это не их вина, ничего страшного не произошло», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Напомним, матч Франция — Ирак был прерван из-за погодных условий. После возобновления встречи французы одержали разгромную победу со счётом 3:0, а Мбаппе сделал дубль.

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