Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе высказал недовольство работой служб стадиона во время матча с Ираком

Килиан Мбаппе высказал недовольство работой служб стадиона во время матча с Ираком
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил своё недовольство во время возобновления матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Ираком (3:0).

«Почему я был раздражён во время рестарта? Та часть поля, где мы атаковали, была полностью залита водой. Около 20 минут ушло на то, чтобы привести в порядок половину поля, где мы оборонялись, но на нашей атакующей стороне практически ничего не сделали. Я просто хотел, чтобы обе половины поля подготовили одинаково. Но это не их вина, ничего страшного не произошло», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Напомним, матч Франция — Ирак был прерван из-за погодных условий. После возобновления встречи французы одержали разгромную победу со счётом 3:0, а Мбаппе сделал дубль.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»

Материалы по теме
Уникальный матч в истории ЧМ! Два часа паузы не помешали Мбаппе вывести Францию в плей-офф
Уникальный матч в истории ЧМ! Два часа паузы не помешали Мбаппе вывести Францию в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android