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Появилась важная информация о состоянии здоровья Рафиньи и его шансах продолжить ЧМ-2026

Появилась важная информация о состоянии здоровья Рафиньи и его шансах продолжить ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Рафинья получил обнадёживающие новости относительно своего повреждения на чемпионате мира — 2026.

Как сообщает бразильский журналист R7 Хорхе Никола, если восстановление будет проходить по плану, футболист пропустит лишь два матча — встречу группового этапа с Шотландией и первый матч плей-офф. Ожидается, что в таком случае вингер сможет вернуться на поле к стадии 1/8 финала.

Напомним, что Рафинья получил травму правого бедра в первом тайме матча с национальной командой Гаити (3:0). После этого игрок и его супруга Наталия Беллоли опасались, что он может досрочно завершить выступление на турнире. Жена футболиста даже не стала смотреть оставшуюся часть встречи в Филадельфии.

Однако обследование показало, что травма не носит серьёзного характера. Рафинья проходит интенсивный курс восстановления и занимается физиотерапией до трёх раз в день, чтобы ускорить возвращение в строй.

Кроме того, в последние дни вокруг игрока появилось множество слухов. В частности, бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер «Барселоны» якобы испытывает серьёзные финансовые трудности и рассматривает вариант с переходом в «Аль-Хиляль». Подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»

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