Тренер сборной Узбекистана Каннаваро высказался о грядущем матче с Португалией на ЧМ

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча с Португалией на чемпионате мира — 2026, который начнётся сегодня, 23 июня, в 20:00 мск.

«Тяжело ошибаться в передачах. Когда видишь скорость их мяча, понимаешь, насколько они сильны технически. Не люблю смотреть только на физику, потому что в итоге решает качество: контроль, передачи, потери мяча. Если мы теряем мяч 20 раз за игру, приходится 20 раз бежать назад, чтобы вернуть его. Это очень важно. Статистика Португалии во всех аспектах очень хороша. Нельзя бегать без смысла. Нужно понимать, куда мы хотим их направлять, где отбирать мяч и как быть опасными в атаке.

Конечно, когда играешь против сборной Португалии или других топ-команд, нужно учитывать всё. Малейшие детали могут решить исход встречи. В матче с Колумбией у нас было три ошибки, очень сложные ситуации. Каждый матч разный — есть хорошие и плохие моменты. Но мы должны выкладываться полностью и оставаться в игре до конца. Нам нужно уменьшить количество ошибок, в этом случае в концовке матчей сможем быть довольны», — приводит слова Каннаваро Globo.

Дебютирующий на чемпионатах мира Узбекистан после двух туров занимает последнее место в группе K без набранных очков. Лидирует Колумбия с тремя очками, далее идёт ДР Конго с одним очком, а Португалия располагается на третьей строчке (1).

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