Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Узбекистана Каннаваро высказался о грядущем матче с Португалией на ЧМ

Тренер сборной Узбекистана Каннаваро высказался о грядущем матче с Португалией на ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча с Португалией на чемпионате мира — 2026, который начнётся сегодня, 23 июня, в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тяжело ошибаться в передачах. Когда видишь скорость их мяча, понимаешь, насколько они сильны технически. Не люблю смотреть только на физику, потому что в итоге решает качество: контроль, передачи, потери мяча. Если мы теряем мяч 20 раз за игру, приходится 20 раз бежать назад, чтобы вернуть его. Это очень важно. Статистика Португалии во всех аспектах очень хороша. Нельзя бегать без смысла. Нужно понимать, куда мы хотим их направлять, где отбирать мяч и как быть опасными в атаке.

Конечно, когда играешь против сборной Португалии или других топ-команд, нужно учитывать всё. Малейшие детали могут решить исход встречи. В матче с Колумбией у нас было три ошибки, очень сложные ситуации. Каждый матч разный — есть хорошие и плохие моменты. Но мы должны выкладываться полностью и оставаться в игре до конца. Нам нужно уменьшить количество ошибок, в этом случае в концовке матчей сможем быть довольны», — приводит слова Каннаваро Globo.

Дебютирующий на чемпионатах мира Узбекистан после двух туров занимает последнее место в группе K без набранных очков. Лидирует Колумбия с тремя очками, далее идёт ДР Конго с одним очком, а Португалия располагается на третьей строчке (1).

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Хабиб и Холанд учат Хусанова писать на английском языке

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Роналду против Узбекистана на ЧМ-2026 и Самсонова — Свитолина
Топ-матчи вторника: Роналду против Узбекистана на ЧМ-2026 и Самсонова — Свитолина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android