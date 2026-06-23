Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года

В ночь с 22 на 23 июня в группах I и J прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года:

Аргентина — Австрия — 2:0.

Франция — Ирак — 3:0.

Норвегия — Сенегал — 3:2.

Иордания — Алжир — 1:2.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.