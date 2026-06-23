Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года
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В ночь с 22 на 23 июня в группах I и J прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года:
Аргентина — Австрия — 2:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38' 2:0 Месси – 90+5'
Франция — Ирак — 3:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14' 2:0 Мбаппе – 54' 3:0 Дембеле – 66'
Норвегия — Сенегал — 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43' 2:0 Холанд – 48' 2:1 Сарр – 53' 3:1 Холанд – 58' 3:2 Сарр – 90+3'
Иордания — Алжир — 1:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 2
Алжир
1:0 Аль-Рашдан – 36' 1:1 Бенбуали – 69' 1:2 Гуири – 82'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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