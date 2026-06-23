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Тухель сделал заявление о перерывах на водопой в матчах ЧМ-2026

Тухель сделал заявление о перерывах на водопой в матчах ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что паузы на водопой на ЧМ-2026 влияют на игру больше, чем он думал изначально.

«Сейчас думаю, что эти паузы влияют на игру гораздо больше, чем я предполагал изначально. Раньше у нас возникали подобные перерывы, когда и в самом деле стояла сильная жара. Это было необходимо, но тогда они были короче. И к тому же происходили только в нескольких играх. Теперь – в интересах справедливости – это происходит в каждом матче. Таким образом, матч разбивается на четыре четверти. Это меняет характер игры больше, чем я считал ранее», – приводит слова Тухеля BBC.

Обязательные трёхминутные паузы в середине каждого тайма были введены на ЧМ-2026. Ранее ФИФА сообщила, что данной процедуры не будет на играх Евро-2028.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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