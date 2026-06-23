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«Величайший в истории — по промахам с пенальти». Пирс Морган — о Месси

«Величайший в истории — по промахам с пенальти». Пирс Морган — о Месси
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Журналист Пирс Морган высказался по поводу того, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

38-летний нападающий на девятой минуте при счёте 0:0 пробил с «точки» в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошёл рядом со штангой.

«🐐 [Величайший в истории] — по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козёл» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»).

Затем Месси в этой игре оформил дубль, забив 17-й и 18-й голы на мировых первенствах и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — по этому показателю он обошёл бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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