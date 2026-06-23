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Колумбия — ДР Конго: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Колумбия — ДР Конго: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Ранним утром 24 июня состоится матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани из Италии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы K колумбийская национальная команда обыграла Узбекистан (3:1) а ДР Конго сыграла вничью с Португалией (1:1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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