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Фабрицио Романо обрушился с критикой на журналиста за претензии по инсайдам

Фабрицио Романо обрушился с критикой на журналиста за претензии по инсайдам
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Футбольный инсайдер Фабрицио Романо резко ответил известному журналисту Люку Эдвардсу, который раскритиковал работу футбольных инсайдеров на фоне ситуации вокруг возможного трансфера Хулиана Альварес из «Атлетико».

В своём посте Эдвардс заявил, что подобные инсайды часто формируют «сценарий сделки»: сначала разогревается интерес, затем появляются повторяющиеся публикации об интересе клубов и игрока, после чего создаётся ощущение неизбежности трансфера.

Фабрицио Романо не согласился с такой оценкой и заявил, что его информация была точной: «Где я соврал? Я сказал, что Хулиан хочет уйти — и он это подтвердил. Я сказал, что «Барселона» заинтересована, и что всё зависит от «Атлетико» — и это так и есть. Лжи? Ноль. Ты сделал 500 твитов о том, что Исак останется… или что Траффорд перейдёт в «Ньюкасл» в тот же день, когда он оказался в «Сити». Подумай сначала о своих ошибках, а потом говори обо мне», — написал Романо в Х.

Напомним, этой ночью Альварес сообщил о желании покинуть «Атлетико».

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