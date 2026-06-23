Фабрицио Романо обрушился с критикой на журналиста за претензии по инсайдам

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо резко ответил известному журналисту Люку Эдвардсу, который раскритиковал работу футбольных инсайдеров на фоне ситуации вокруг возможного трансфера Хулиана Альварес из «Атлетико».

В своём посте Эдвардс заявил, что подобные инсайды часто формируют «сценарий сделки»: сначала разогревается интерес, затем появляются повторяющиеся публикации об интересе клубов и игрока, после чего создаётся ощущение неизбежности трансфера.

Фабрицио Романо не согласился с такой оценкой и заявил, что его информация была точной: «Где я соврал? Я сказал, что Хулиан хочет уйти — и он это подтвердил. Я сказал, что «Барселона» заинтересована, и что всё зависит от «Атлетико» — и это так и есть. Лжи? Ноль. Ты сделал 500 твитов о том, что Исак останется… или что Траффорд перейдёт в «Ньюкасл» в тот же день, когда он оказался в «Сити». Подумай сначала о своих ошибках, а потом говори обо мне», — написал Романо в Х.

Напомним, этой ночью Альварес сообщил о желании покинуть «Атлетико».

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