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«Факел» выразил соболезнования погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж

«Факел» выразил соболезнования погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж
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Пресс-служба «Факела» выразила соболезнования погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж. Накануне, 22 июня, в день памяти и скорби, город подвергся самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек.

«Сегодня Воронеж подвергся ракетной атаке, по актуальной информации, пятеро жителей города погибли.Наш клуб выражает соболезнования родным и близким погибших и поддержку – всем пострадавшим. Держитесь! Мы вместе...» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела».

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