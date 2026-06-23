«Факел» выразил соболезнования погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж

Пресс-служба «Факела» выразила соболезнования погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж. Накануне, 22 июня, в день памяти и скорби, город подвергся самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек.

«Сегодня Воронеж подвергся ракетной атаке, по актуальной информации, пятеро жителей города погибли.Наш клуб выражает соболезнования родным и близким погибших и поддержку – всем пострадавшим. Держитесь! Мы вместе...» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела».