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Иордания — Алжир: Надир Бенбуали сравнял счёт во встрече на 69-й минуте

Иордания — Алжир: Надир Бенбуали сравнял счёт во встрече
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Иордании и Алжира. Игру принимает стадион «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 6:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 2
Алжир
1:0 Аль-Рашдан – 36'     1:1 Бенбуали – 69'     1:2 Гуири – 82'    

На 36-й минуте усилиями Низара Аль-Рашдана счёт был открыт. Полузащитник забил второй гол сборной Иордании на ЧМ-2026. В середине второго тайма Надир Бенбуали с передачи Рияда Мареза сравнял счёт.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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