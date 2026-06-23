Адетокунбо — в «Майами», дубли Мбаппе и Холанда на чемпионате мира. Главное к утру

Яннис Адетокунбо перешёл из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит», дубль форварда Килиана Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать выход в плей-офф ЧМ-2026, дубль нападающего Эрлинга Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и также гарантировать сборной место в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».