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23 июня главные новости спорта, футбол, результаты ЧМ-2026, трансферы, хоккей, теннис, баскетбол

Адетокунбо — в «Майами», дубли Мбаппе и Холанда на чемпионате мира. Главное к утру
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Яннис Адетокунбо перешёл из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит», дубль форварда Килиана Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать выход в плей-офф ЧМ-2026, дубль нападающего Эрлинга Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и также гарантировать сборной место в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Яннис Адетокунбо перешёл в «Майами Хит» − ESPN.
  2. Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
  3. Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал и гарантированно выйти в плей-офф ЧМ-2026.
  4. Сборная Аргентины победила Австрию в матче ЧМ, Месси сделал дубль и не реализовал пенальти.
  5. Сборная Алжира обыграла Иорданию в матче чемпионата мира — 2026.
  6. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года.
  7. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  8. Лионель Месси забил 18-й гол на чемпионатах мира и опережает Клозе на два мяча.
  9. Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. До рекорда Месси — два мяча.
  10. Месси вышел в плей-офф с Аргентиной, установив рекорд чемпионатов мира всех времён.
  11. «Лучшее для будущего». Хулиан Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико».
  12. Зал хоккейной славы объявил имена шести новых членов.
  13. Дарья Касаткина проиграла 62-й ракетке мира в стартовом матче турнира в Истбурне.
  14. Винус Уильямс продлила серию поражений до 11 матчей.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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