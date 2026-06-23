Иордания — Алжир: Амин Гуири вывел алжирцев вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Иордании и Алжира. Игру принимает стадион «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). Стартовый свисток главного арбитра раздался в 6:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте усилиями Низара Аль-Рашдана счёт был открыт. Полузащитник забил второй гол сборной Иордании на ЧМ-2026. В середине второго тайма Надир Бенбуали с передачи Рияда Мареза сравнял счёт, а на 82-й минуте Амин Гуири вывел алжирцев вперёд.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.