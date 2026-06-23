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Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 началась

Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игру в прямом эфире показывает федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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