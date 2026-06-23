Иордания — четвёртая сборная, вылетевшая с чемпионата мира — 2026

Потерпев поражение от Алжира в матче группового этапа, сборная Иордании вылетела с чемпионата мира — 2026, став четвёртой национальной командой, завершившей свои выступления на турнире досрочно. Ранее с ЧМ-2026 вылетели сборные Туниса, Гаити и Турции.

В 3-м туре группового этапа Иордания сыграет с национальной сборной Аргентины. Игра пройдёт 28 июня.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.