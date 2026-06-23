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Иордания — четвёртая сборная, вылетевшая с чемпионата мира — 2026

Иордания — четвёртая сборная, вылетевшая с чемпионата мира — 2026
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Потерпев поражение от Алжира в матче группового этапа, сборная Иордании вылетела с чемпионата мира — 2026, став четвёртой национальной командой, завершившей свои выступления на турнире досрочно. Ранее с ЧМ-2026 вылетели сборные Туниса, Гаити и Турции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 2
Алжир
1:0 Аль-Рашдан – 36'     1:1 Бенбуали – 69'     1:2 Гуири – 82'    

В 3-м туре группового этапа Иордания сыграет с национальной сборной Аргентины. Игра пройдёт 28 июня.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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