Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 23 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Аргентинцы обыграли Австрию (2:0), Франция разгромила Ирак (3:0), Сенегал уступил Норвегии (2:3), а Иордания — Алжиру (1:2).

На данный момент лидером гонки бомбардиров является аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого пять забитых мячей. По четыре гола у форвардов сборных Норвегии и Франции Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.