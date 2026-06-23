Известная хорватская модель Ивана Кнолль прилетела на ЧМ и предстала в новом образе

Известная хорватская модель Ивана Кнолль прилетела на чемпионат мира. Ивана посетила матч 1-го тура группового этапа турнира Англия — Хорватия (4:2) и выложила фото с матча.

Ивана Кнолль перед матчем Англия — Хорватия Фото: Соцсети Иваны Кнолль

Также Кнолль анонсировала своё появление на игре Панама — Хорватия. Примечательно, что это уже не первый большой футбольный турнир с участием модели — два года назад она посетила матч Евро-2024 с Испанией.

Матч 2-го тура группы L между сборными Панамы и Хорватии пройдёт в ночь с 23 на 24 июня на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

После 1-го тура группы L сборная Панамы не набрала очков и занимает третье место. Хорватия, также не заработав очков, располагается на четвёртой строчке. На втором месте находится Гана (3), на первом — Англия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.