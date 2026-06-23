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Известная хорватская модель Ивана Кнолль прилетела на ЧМ и предстала в новом образе

Известная хорватская модель Ивана Кнолль прилетела на ЧМ и предстала в новом образе
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Известная хорватская модель Ивана Кнолль прилетела на чемпионат мира. Ивана посетила матч 1-го тура группового этапа турнира Англия — Хорватия (4:2) и выложила фото с матча.

Ивана Кнолль перед матчем Англия — Хорватия

Ивана Кнолль перед матчем Англия — Хорватия

Фото: Соцсети Иваны Кнолль

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Также Кнолль анонсировала своё появление на игре Панама — Хорватия. Примечательно, что это уже не первый большой футбольный турнир с участием модели — два года назад она посетила матч Евро-2024 с Испанией.

Матч 2-го тура группы L между сборными Панамы и Хорватии пройдёт в ночь с 23 на 24 июня на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 1-го тура группы L сборная Панамы не набрала очков и занимает третье место. Хорватия, также не заработав очков, располагается на четвёртой строчке. На втором месте находится Гана (3), на первом — Англия (1).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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