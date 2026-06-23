Англия — Гана: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. Игру в прямом эфире показывает федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня). Гана в 3-м туре сыграет с Хорватией (также 28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.