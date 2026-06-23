В Испании сообщили, в какой клуб «Атлетико» хочет продать Хулиана Альвареса

По информации COPE, мадридский «Атлетико» определил новую стратегию в отношении будущего нападающего Хулиана Альвареса.

Сообщается, что в клубе из Мадрида, по словам журналиста Маноло Лама, приняли принципиальное решение — из «соображений чести» не рассматривать вариант продажи аргентинского форварда в «Барселону». Вместо этого приоритетным направлением для возможного трансфера называется английская Премьер-лига, в частности вариант с «Арсеналом».

Отмечается, что одной из обсуждаемых схем может стать обменная сделка: переход Альвареса в лондонский клуб в обмен на денежную компенсацию в размере € 40-60 млн и шведского нападающего Виктора Дьёкереша. Такой вариант позволил бы «Атлетико» получить профильного центрального форварда, соответствующего требованиям тренерского штаба.

При этом в клубе осознают, что приход нового нападающего может повлиять на состав — в частности, на будущее Александра Сёрлота, которого могут рассмотреть как кандидата на продажу.

В «Атлетико» подчёркивают, что не намерены «дёшево отпускать» аргентинского форварда и готовы оставить его в команде, если предложенные условия не будут соответствовать интересам клуба.

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