Эрлинг Холанд прокомментировал свой второй дубль подряд на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о своём втором подряд дубле на чемпионате мира — 2026. Форвард забил два мяча в игре 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой Сенегала (3:2). В 1-м туре Эрлинг дважды забил Ираку (4:1).

«Вновь нечто особенное! Очередной потрясающий вечер, и я очень горжусь. Наслаждаюсь. Мне нравится играть за Норвегию с самого моего дебюта, это видно. Чемпионат мира — это здорово!» — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.