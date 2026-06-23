Эрлинг Холанд прокомментировал свой второй дубль подряд на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о своём втором подряд дубле на чемпионате мира — 2026. Форвард забил два мяча в игре 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой Сенегала (3:2). В 1-м туре Эрлинг дважды забил Ираку (4:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43' 2:0 Холанд – 48' 2:1 Сарр – 53' 3:1 Холанд – 58' 3:2 Сарр – 90+3'
«Вновь нечто особенное! Очередной потрясающий вечер, и я очень горжусь. Наслаждаюсь. Мне нравится играть за Норвегию с самого моего дебюта, это видно. Чемпионат мира — это здорово!» — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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