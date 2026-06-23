Жена Месси отреагировала на исторический рекорд Лионеля по голам на чемпионатах мира

Антонелла Рокуццо, жена капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на рекорд супруга по голам в истории чемпионатов мира. В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

«Какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео!» — написала Рокуццо в социальных сетях.

Наибольшую известность и популярность аргентинцу принесли выступления за «Барселону», в составе которой он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча».