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Жена Месси отреагировала на исторический рекорд Лионеля по голам на чемпионатах мира

Жена Месси отреагировала на исторический рекорд Лионеля по голам на чемпионатах мира
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Антонелла Рокуццо, жена капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на рекорд супруга по голам в истории чемпионатов мира. В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео!» — написала Рокуццо в социальных сетях.

Наибольшую известность и популярность аргентинцу принесли выступления за «Барселону», в составе которой он выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также становился обладателем «Золотого мяча».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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