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«Месси не идеален, однако его полезность очевидна». Семшов — о форварде Аргентины на ЧМ

«Месси не идеален, однако его полезность очевидна». Семшов — о форварде Аргентины на ЧМ
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о выступлении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026. Аргентинец, по словам Семшова, демонстрирует более высокие результаты, чем форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Месси забил пять голов в двух матчах группового раунда, а его команда одержала победы над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0), обеспечив себе выход в плей-офф турнира. В то же время Роналду не смог отличиться в игре с ДР Конго, которая завершилась вничью (1:1). Португальцы сыграют с командой Узбекистана во вторник, 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Пока что сравнение Месси и Роналду на этом чемпионате мира, конечно, не в пользу Роналду. Хотя португалец сыграл всего одну игру. Тем не менее по движению и КПД Месси превосходит Роналду. В игре с Австрией аргентинец вполне мог оформить второй хет-трик подряд на турнире.

Месси не идеален. Он стал совершать больше потерь, чем раньше. Однако его полезность очевидна. Правда, дальше у команды Аргентины будут более сложные соперники», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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