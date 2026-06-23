«Месси не идеален, однако его полезность очевидна». Семшов — о форварде Аргентины на ЧМ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о выступлении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026. Аргентинец, по словам Семшова, демонстрирует более высокие результаты, чем форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Месси забил пять голов в двух матчах группового раунда, а его команда одержала победы над сборными Алжира (3:0) и Австрии (2:0), обеспечив себе выход в плей-офф турнира. В то же время Роналду не смог отличиться в игре с ДР Конго, которая завершилась вничью (1:1). Португальцы сыграют с командой Узбекистана во вторник, 23 июня.

«Пока что сравнение Месси и Роналду на этом чемпионате мира, конечно, не в пользу Роналду. Хотя португалец сыграл всего одну игру. Тем не менее по движению и КПД Месси превосходит Роналду. В игре с Австрией аргентинец вполне мог оформить второй хет-трик подряд на турнире.

Месси не идеален. Он стал совершать больше потерь, чем раньше. Однако его полезность очевидна. Правда, дальше у команды Аргентины будут более сложные соперники», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».